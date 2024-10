WhatsApp ci regala un trucco per aprire i link in tutta sicurezza

WhatsApp sta sperimentando una nuova funzionalità che permette di verificare i link condivisi in chat effettuando una veloce ricerca su Google: tale misura di sicurezza è volta a proteggere gli utenti da contenuti potenzialmente dannosi.

Con l’aggiornamento beta per Android 2.24.22.19, WhatsApp introduce infatti la possibilità di cercare informazioni aggiuntive sui link direttamente dal menu dell’app, facilitando così l’analisi dei contenuti prima di aprirli.

I primi segnali di questa novità erano già trapelati nelle scorse versioni beta, ma solo ora è possibile testarne concretamente l’efficacia.

WhatsApp: come proteggersi dai link dannosi

Come evidenziato dal team di WABetaInfo, questa opzione risulta particolarmente utile per quei link inoltrati con una certa frequenza mediante l’applicazione e che, proprio per la loro ampia diffusione, sono spesso associati a rischi derivanti da contenuti ingannevoli o dannosi.

La nuova funzionalità di WhatsApp può essere utilizzata per qualsiasi link condiviso in chat, sia di gruppo che individuali. Per accedere alla ricerca, basta effettuare una pressione prolungata in corrispondenza del link in questione e, subito dopo si aprirà un menu in basso dal quale sarà necessario cliccare sulla voce inerente alla ricerca online su Google. In questo modo, gli utenti possono prendere decisioni più consapevoli prima di interagire con un URL potenzialmente sospetto.

L’elemento più apprezzato di questa funzione risiede nella sua trasparenza e nella volontà di dare il pieno controllo all’utente: nessun link verrà automaticamente analizzato da WhatsApp, ma soltanto quello selezionato volontariamente sarà inviato a Google per una ricerca. Ciò significa che WhatsApp non avrà accesso né ai contenuti del link e né al risultato della ricerca, garantendo una privacy completa.

Si tratta quindi di una funzionalità particolarmente utile in termini di sicurezza. Al momento, questa risulta accessibile solo per un numero limitato di beta tester che hanno già provveduto ad installare l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, ora disponibile sul Google Play Store, ma nelle prossime settimane sarà messa a disposizione di un pubblico sempre più ampio.