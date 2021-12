WhatsApp: la nuova beta per iOS è per gli utenti distratti

WhatsApp Beta per iOS dispone del tasto Undo, una funzione estremamente utile per dare modo agli utenti distratti di ritornare sui propri passi durante la pubblicazione di un nuovo aggiornamento di stato sull'applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Se anche voi siete soliti aggiornare lo stato del vostro profilo WhatsApp, è probabile che vi sia capitato di postare qualcosa per errore facendovi sudare freddo.

Arriva il tasto Undo su WhatsApp Beta per iOS

Ebbene, il team di sviluppo del client beta di WhatsApp per iOS ha iniziato a rendere disponibile la funzione per un nuovo maggiore di utenti muniti dell'ultima beta dell'applicazione in forze a Meta (la holding che controlla anche Facebook e Instagram).

Il funzionamento della nuova feature è piuttosto semplice e lineare: all'interno dell'apposito pannello di WhatsApp, infatti, apparirà un piccolo pannello della UI con il tasto “Undo” a seguito di ogni aggiornamento del proprio stato. Se tappato, ogni modifica apportata al proprio stato di WhatsApp verrà rimosso, dandovi così la possibilità di ritornare sui vostri passi senza fare una brutta figura con gli amici presenti sull'applicazione.

Se volete sfruttare la nuova funzionalità su WhatsApp Beta per iOS, dovete installare l'ultima versione disponibile (2.21.240.17) su TestFlight di Apple.