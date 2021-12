WhatsApp Beta: ecco come cambia la condivisione multimediale

Non passa giorno senza che il team di sviluppo di WhatsApp Beta pubblichi una nuova build dell'app, e in queste ore è stata rilasciata la versione 2.21.25.19 di WhatsApp Beta con alcune novità circa la condivisione multimediale.

Già nella versione 2.21.25.6 di WhatsApp Beta per Android erano stati scovati alcuni dettagli circa un nuovo design relativo al layout del pannello di condivisione multimediale, il quale si svela per la prima volta solo a partire dalla versione 2.21.25.9.

WhatsApp Beta cambia la condivisione dei media

Com'è possibile osservare nell'immagine sottostante, nell'ultima build di WhatsApp Beta il pannello della condivisione di un contenuto multimediale permette di modificare i destinatari prima di inviare un file: all'interno della porzione inferiore della UI, in questo caso ridimensionata per proteggere la privacy dei contatti telefonici, è possibile scegliere a quali contatti e gruppi inviare un contenuto multimediale.

Al momento la funzionalità vista all'interno della nostra news riguarda una feature che non è ancora disponibile per gli utenti iscritti al canale beta del Play Store; si tratta del classico sneak peek offerto da WABetaInfo sulle novità in arrivo sul client beta di WhatsApp nei prossimi aggiornamenti. In ogni caso vi consigliamo di tenere l'app sempre aggiornata tramite il Play Store in modo da sfruttare la feature non appena sarà disponibile.