WhatsApp: aumenta la durata dei video condivisi negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta rilasciando un bel po’ di novità per gli aggiornamenti di stato: fra le più interessanti, spicca l’aumento del limite di durata per i video.

Fino a poco tempo fa, gli utenti potevano condividere clip di massimo 60 secondi negli aggiornamenti di stato ma, con l’ultima versione beta di WhatsApp per Android, il limite è stato esteso a 90 secondi.

Video fino a 90 secondi negli stati di WhatsApp

L’aggiornamento arriva dopo una serie di miglioramenti introdotti negli ultimi mesi da WhatsApp, ed è stato confermato anche dallo screenshot pubblicato da WABetaInfo:

Nelle fasi iniziali, il limite era fissato a soli 30 secondi, per poi essere portato a un minuto in risposta alle numerose richieste degli utenti. L’accoglienza positiva di quella modifica ha probabilmente incoraggiato WhatsApp a spingersi oltre, offrendo un margine ancora più ampio. La nuova durata massima di 90 secondi non solo amplia le possibilità creative ma elimina anche l’interruzione causata dalla suddivisione di video più lunghi, in segmenti separati.

Il rollout di questa funzione sta avvenendo in modo graduale, quindi non tutti gli utenti beta di WhatsApp hanno ancora accesso al nuovo limite di 90 secondi. Chi desidera verificarne la disponibilità può provare a caricare un video più lungo di un minuto durante la creazione di uno stato. Se la funzione è attiva, l’app permetterà di utilizzare l’intera clip fino a 90 secondi, mostrando un’interfaccia di editing aggiornata con il nuovo limite. In alcuni casi, compare anche un messaggio sullo schermo che informa circa l’estensione del tempo consentito.