WhatsApp: arrivano i filtri per foto e video, come su Instagram

WhatsApp continua ad accogliere nuove funzioni, disponibili grazie ai recenti aggiornamenti: una delle ultime novità riguarda l’introduzione di effetti e filtri per la fotocamera in-app.

Nello specifico, su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.20.20 è stato scovato un pulsante che permette di applicare filtri per foto e video: un ulteriore passo in avanti rispetto agli effetti già presenti nelle videochiamate.

Nuovi effetti in real time per la fotocamera su WhatsApp

Come di consueto, diamo un’occhiata allo screenshot pubblicato da WABetaInfo:

Gli utenti di WhatsApp avranno così accesso ad una serie di filtri utili per modificare le immagini in tempo reale, prima di memorizzare foto o video. Tra i vari effetti, uno dei più attesi è quello per levigare la pelle: utile soprattutto per chi scatta moltissimi selfie. Inoltre, WhatsApp sta integrando la funzionalità di modifica dello sfondo, già presente nelle videochiamate: questa opzione consente di sostituire lo sfondo reale con ambientazioni virtuali o di sfocarlo, rendendo le foto e i video ancora più accattivanti e personalizzati.

Al momento, la novità è disponibile solo per un numero limitato di beta tester che hanno aggiornato la versione beta di WhatsApp su Android. Tuttavia, si prevede che la funzione verrà estesa ad un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane, permettendo a chiunque di sperimentare queste nuove possibilità creative direttamente dalla fotocamera in-app di WhatsApp.

Un aggiornamento che contribuisce ad allineare WhatsApp agli altri servizi della famiglia Meta, come Facebook e Instagram, che già da tempo offrono la possibilità di applicare filtri ed effetti alla fotocamera. Con queste aggiunte, WhatsApp spera di competere in maniera ancora più efficace nel campo delle app di messaggistica e social, offrendo ai propri utenti funzionalità avanzate per arricchire l’esperienza di utilizzo. Simili integrazioni, infatti, rendono WhatsApp non solo un mezzo di comunicazione ma anche uno strumento per dare sfogo alla propria creatività.