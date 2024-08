WhatsApp: avete già provato i nuovi filtri per le videochiamate?

WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.16.7 ha introdotto una nuova funzionalità che, nel corso delle videochiamate, permette di aggiungere effetti e filtri basati sulla realtà aumentata.

Ora, anche gli utenti che hanno scaricato la release 24.17.10.74 di WhatsApp Beta per iOS da TestFlight possono esplorare queste nuove caratteristiche.

Effetti AR in videochiamata anche su WhatsApp per iOS

A segnalarlo è, come sempre, lo staff di WABetaInfo che ha condiviso i seguenti screenshot:

Alcuni beta tester su iOS hanno già la possibilità di provare questi nuovi strumenti, tra cui una serie di filtri facciali dinamici che permettono di modificare il proprio aspetto in tempo reale durante le videochiamate su WhatsApp. Un’altra funzione interessante è la possibilità di modificare lo sfondo, con opzioni che includono la sfocatura o la sua sostituzione applicando immagini fornite dall’app.

Una delle novità più utili è il toggle per la modalità luce bassa, che migliora la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, è stata aggiunta la modalità ritocco per levigare le imperfezioni del viso. Da segnalare che gli utenti di WhatsApp potranno facilmente accedere alle impostazioni preferite, memorizzando automaticamente le configurazioni: non sarà necessario reimpostarle manualmente di volta in volta.

Questa nuova funzionalità di realtà aumentata per le videochiamate su WhatsApp sarà resa progressivamente disponibile per un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane, assieme ad altre sorprese in arrivo a breve.