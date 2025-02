WhatsApp al lavoro su una nuova funzione per gli album delle foto

WhatsApp sta lavorando ad una novità che promette di rendere più pratica la gestione degli album multimediali in chat.

Grazie all’aggiornamento beta 2.25.3.12 di WhatsApp per Android, disponibile sul Google Play Store, è emersa la possibilità di modificare le didascalie degli album dopo l’invio. Si tratta di una funzione che, attualmente, non è ancora supportata dall’app ufficiale.

Come modificare le didascalie degli album su WhatsApp

A scovare quest’ultima integrazione è stato, come sempre, il team di WABetaInfo che, contestualmente, ha pubblicato il relativo screenshot:

Oggi, se un utente dovesse condividere un album di foto o video su WhatsApp per poi accorgersi di un errore o di un’informazione mancante nella didascalia non potrebbe in alcun modo correggerla: sarebbe costretto ad eliminare ed inviare nuovamente l’intero contenuto con annessa correzione. Questo perché il sistema che gestisce le didascalie degli album segue una struttura diversa rispetto all’invio di singoli file multimediali, per i quali la modifica è già disponibile.

Con un futuro aggiornamento di WhatsApp, però, sarà possibile modificare la didascalia di un album entro 15 minuti dall’invio. Questa finestra temporale permetterà di correggere velocemente gli errori di battitura, aggiungere dettagli omessi o chiarire il contesto del contenuto condiviso. In questo modo, sarà possibile evitare fraintendimenti nelle chat private e di gruppo, migliorando la comunicazione e mantenendo la cronologia dei messaggi più chiara e coerente.

L’introduzione di questa funzione rappresenta un gradito miglioramento nella gestione dei contenuti multimediali su WhatsApp: la possibilità di editare le didascalie senza dover reinviare tutto l’album offre una maggiore flessibilità e rende il servizio di messaggistica ancora più intuitivo e pratico.

Per ora non è stata annunciata una data ufficiale per il rilascio di questa funzione in fase di test ma, come sempre, vi terremo al corrente dei futuri sviluppi e di tutte le altre novità di prossimo arrivo su WhatsApp, per cui continuate a seguirci.