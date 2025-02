WhatsApp: potrai visualizzare i messaggi effimeri anche sui dispositivi collegati

WhatsApp sta lavorando ad una modifica significativa per i contenuti multimediali della categoria “visualizza una volta”, pensati per assicurare una maggiore privacy agli utenti.

L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, precisamente la versione 2.25.3.7, porta con sé una funzionalità che dà modo di testare agli utenti beta la possibilità di aprire questa tipologia di file anche sui dispositivi collegati.

Importanti novità per i messaggi effimeri su WhatsApp

A conferma di questa integrazione giunge l’immancabile screenshot ad opera del team di WABetaInfo, che ha preso in esame proprio la suddetta release beta di WhatsApp per Android:

Foto, video e messaggi vocali inviati con questa modalità, fino ad ora, potevano essere visualizzati esclusivamente sul dispositivo principale, limitando non poco l’esperienza d’uso di chi sfrutta WhatsApp su più piattaforme, come pc o tablet.

Ricorderete come lo scorso anno diventò possibile inviare questo tipo di contenuti su WhatsApp anche tramite i device secondari: un passo avanti apprezzabile, ma restava l’impossibilità di aprire file visualizzabili una sola volta su questi device. Un limite che, seppur teoricamente motivato da ragioni di privacy, aveva come obiettivo quello di evitare che gli utenti scattassero foto “pirata” dei contenuti visualizzati sul dispositivo collegato. Motivazione che però, nel concreto, aveva poco senso: sarebbe bastato poco per concretizzare la medesima operazione utilizzando un device secondario puntato sul dispositivo principale.

La nuova funzione introdotta su WhatsApp Beta per Android va finalmente a colmare questa inutile lacuna. Gli utenti non dovranno più necessariamente ricorrere al proprio smartphone o tablet principale per visualizzare questi contenuti. Foto, video e note vocali “one time view” potranno essere aperti anche su tutti i dispositivi collegati, rendendo tale feature decisamente più a portata di mano. Tale modifica snellisce un processo alquanto macchinoso, incrementando l’efficienza e la comodità d’uso di WhatsApp, e sarà in tempi brevi disponibile anche per una maggiore selezione di pubblico.