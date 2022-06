VPN: queste funzionalità ti convinceranno ad acquistarla

In questi ultimi mesi stai sentendo molto parlare di VPN, ma ancora non sei convito che valga davvero la pena acquistarne una. È comprensibile perché molti siti spesso non spiegano quali sono le interessanti funzionalità che un servizio di questo tipo offre.

Lato sicurezza, quasi tutti sanno che con una VPN la propria connessione è protetta. Tuttavia pochi sanno che, invece, un aspetto importante è dato anche dalle prestazioni e da ciò che una buona soluzione a pagamento offre.

Va da sé che installandone una sul tuo dispositivo fondamentalmente avrai due vantaggi importanti lato protezione durante la navigazione online. Infatti, una VPN professionale normalmente offre di base:

una connessione con crittografia end to end in modo che informazioni personali, siti visitati e coordinate bancarie non siano registrate o lette da nessuno;

A queste si aggiungono altre funzionalità che ti faranno scegliere di installare una buona VPN su tutti i tuoi dispositivi. Vediamole insieme e scoprirai tutti i vantaggi che puoi avere a un prezzo comunque contenuto e vantaggioso.

VPN: alcune funzionalità che non conoscevi

VPN non è solo sicurezza online, è molto di più. Va da sé che questo servizio nasce proprio per rendere anonima la tua connessione. Tuttavia i vantaggi di questo non si fermano solo alla protezione, ma si aprono ad altre opportunità.

Una fra queste è la possibilità di navigare anche su siti bloccati. Infatti, una VPN ti permette di accedere a ciò che è vietato in certi Paesi. Quindi si possono aggirare tranquillamente le censure con il vantaggio di non essere scoperti dato che indirizzo IP e posizione sono nascosti.

Sempre in linea con questo vantaggio una VPN è in grado di fornire prestazioni migliori lato velocità e fluidità della connessione. Alcuni servizi forniscono infatti una larghezza di banda illimitata. Questo è molto utile per chi spesso ama guardare contenuti in streaming.

Dato che una VPN professionale, attenzione però non tutte, fa questo ci sono soluzioni che si aggiornano frequentemente per aggirare anche i blocchi che le piattaforme impongono sull’accesso ai contenuti da aree geografiche differenti da quella nella quale è stato attivato il contratto.

In altre parole, potrai guardare contenuti live e on demand di Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e altro anche fuori dall’Italia. Un vantaggio interessante per chi è solito viaggiare molto all’estero oppure per chi quest’anno farà le vacanze fuori dallo stivale, ma non vuole perdere le sue serie TV o sport preferiti.

Un’altra particolarità è che la velocità della connessione non sarà limitata perché il tuo provider non noterà che sei impegnato in attività ad alta intensità di larghezza di banda. Un vantaggio interessante visto che ormai molti si affidano a offerte tutto illimitato in 5G.

Tra le VPN in commercio ce n’è una che offre tutte queste funzionalità. Stiamo parlando di ExpressVPN oggi in offerta a soli 8,14 euro al mese, invece di 12,67 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.