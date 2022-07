Volantino Unieuro: torna il sottocosto con clicca&ritira a tasso zero

Unieuro ha inaugurato il nuovissimo volantino Sottocosto. Con l’iniziativa clicca&ritira acquisti online il prodotto che ti piace, prenoti un ritiro presso il negozio più vicino a te e poi paghi in comode rate a tasso zero.

Come questo fantastico Apple Watch Series 7 a soli 379 euro, invece di 439 euro. Metti al polso un vero e proprio maestro di salute e allenamento. Con questo personal trainer speciale potrai tener traccia di tutto lo sport che fai ogni giorno.

Inoltre, grazie agli speciali sensori avanzati, potrai anche eseguire un elettrocardiogramma dove vuoi e quando vuoi. Un’ottima soluzione per tenere controllati i tuoi parametri di salute. E con la condivisione facile invii i risultati al tuo medico con un solo tap.

Ma il Sottocosto Unieuro non è solo Apple Watch. Scopri tantissimi altri prodotti incredibili che ti faranno girare la testa. Non perdere altro tempo perché le offerte in questione potrebbero finire in sold out tra pochissimo tempo visti i prezzi davvero competitivi.

Unieuro Sottocosto: prezzo speciale per il nuovo iPhone 13

Fai la pazzia adesso che sei in tempo e afferra al volo una delle più belle promozioni contenute nel nuovo volantino Sottocosto di Unieuro. Metti nel carrello il fantastico Apple iPhone 13 128GB a soli 789 euro, invece di 939 euro.

Grazie all’opzione clicca&ritira te lo assicuri subito perché lo ordini comodamente online, prenoti il ritiro presso il negozio Unieuro più vicino a te e paghi in comode rate a tasso zero. L’affare del giorno è nelle tue mani, non lasciartelo scappare.

iPhone 13 nella sua nuova colorazione verde è davvero spettacolare. Sinonimo di praticità e affidabilità, questo modello di Casa Cupertino è anche prestante. Grazie al chip A15 Bionic di Apple scoprirai cosa vuol dire avere tra le mani un device veloce.

Metti a segno il tuo risparmio e acquista i migliori prodotti di tecnologia al prezzo più basso grazie a Unieuro e al suo volantino Sottocosto. Ma non ti illudere perché le offerte potrebbero terminare da un momento all’altro. Infatti, sono disponibili salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.