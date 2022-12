Volantino Unieuro: 100€ di sconto per il Samsung Galaxy Tab A8

Sei pronto a risparmiare ben 100 euro acquistando il Samsung Galaxy Tab A8? Allora corri su Unieuro e mettilo nel carrello a soli 179,99 euro, invece di 279,90 euro. Questa offerta incredibile la trovi nel volantino online I Natalissimi. Si tratta di un promozione super golosa.

Acquistalo subito prima che finisca in sold out. Si tratta di un prezzo decisamente conveniente. Ottimo anche per un’idea regalo dell’ultimo minuto visto che gode della consegna a domicilio gratuita o del ritiro in negozio gratis.

Unieuro I Natalissimi lancia la BOMBA Samsung Galaxy Tab A8

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un ottimo tablet Android dalle buone prestazioni. L’ecosistema Samsung lo rende un prodotto efficiente e piacevole da utilizzare. Diciamo che il suo sistema operativo è l’esatta alternativa a iPadOS. Perciò approfitta della bomba lanciata da Unieuro con i Natalissimi.

L’ampio display da 10,5 pollici garantisce una completa immersione nei contenuti visualizzati e lo spessore delle cornici permette una piacevole visione di qualsiasi film. Le linee dinamiche del suo design lo rendono particolarmente elegante, ma al tempo stesso divertente e informale.

Ideale da portare sempre con sé, è leggero e sottile. In più la sua scocca in alluminio dà robustezza alla struttura. Quindi non è di certo delicato. L’audio dinamico ti avvolge ad ogni ascolto grazie ai quattro altoparlanti Dolby Atmos con tecnologia surround.

Il processore Octa-Core unito alla batteria da 7040 mAh dà vita a una macchina potente ed efficiente. Perciò il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 179 euro è un vero e proprio affare. Mettilo nel carrello su Unieuro. Puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.