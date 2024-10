Volantino Unieuro, c'è lo speciale Halloween Days: sconti da paura

Da Unieuro arrivano gli Halloween Days: un nuovissimo volantino, valido fino al 5 novembre, ricco di sconti a dir poco… spaventosi. Come sempre, la selezione include smartphone, laptop, smart TV, tablet, smartwatch, console e elettrodomestici.

Si parte con i primi tre prodotti in copertina: smart TV LG Nanocell (novità gamma 2024) da 55" a 499 euro, laptop Lenovo Ideapad Slim 3 a 649 euro (con Intel i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD) e Samsung Galaxy S24 FE a soli 699 euro.

Prezzo interessante anche per Samsung Galaxy S24, a 849,90 euro, Honor 200 Lite a 229,90 euro e Redmi Note 13 a 199,99 euro. Per quanto riguarda i laptop, segnaliamo Samsung Galaxy Book4 a 799,90 euro, Acer Aspire 3 a 599,90 euro, Asus Vivobook 15 a 569,90 euro e HP 15-F a 399,90 euro.

Per gli amanti dei videogiochi, Unieuro propone il bundle Nintendo Switch OLED con Super Mario Bros Wonder preinstallato e 12 mesi di Nintendo Switch Online a 349,90 euro, oppure il bundle con Nintendo Switch (non OLED) con Nintendo Switch Sports (anche qui preinstallato) a 299,90 euro). Infine c’è PlayStation 5 (Slim Disc) con un gioco a scelta tra FC25 e Call of Duty Black Ops 6 a soli 599,90 euro.

Il nuovo volantino Unieuro dedicato agli Halloween Days proseguirà fino al 5 novembre: tante occasioni, per risparmiare notevolmente su tutti i principali prodotti di elettronica.