Volantino MediaWorld Techmania: nuova ondata di sconti ed esclusive

È iniziato ieri e continuerà fino al 18 luglio il nuovo volantino MediaWorld “Techmania", con le migliori offerte su smartphone, notebook e tanti altri prodotti tech come tablet, powerbank, speaker Bluetooth, smartwatch, console e la consueta selezione di elettrodomestici.

Smart TV, smartphone e console in offerta

Questo nuovo volantino MediaWorld porta con sé offerte davvero interessanti. Come il Samsung Galaxy S23 a 549 euro: pur essendo uscito lo scorso anno, resta comunque un ottimo smartphone di fascia alta con diversi anni di vita ancora di fronte a sé. Prezzo bomba anche per il Redmi Note 13 Pro con fotocamera da 200 MP a soli 279 euro, un ottimo dispositivo di fascia media per chi cerca equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Uno sguardo anche ai notebook: in offerta Acer Aspire 3 A315 a 449 euro, Lenovo V15 a 319 euro, Mac Mini con processore M2 a 559 euro e l’interessante All in One Asus da 27" a 749 euro. Comparto tablet, ci sono l’iPad 10.9" 10^ generazione a 389 euro e il Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 259 euro. Immancabili i televisori: smart TV Ambilight XXL di Philips da 65" a 599 euro, smart TV 4K Hisense della stessa dimensione a 499 euro. Disponibili anche una serie di accessori, come i supporti TV da muro.

Per i gamer, in esclusiva MediaWorld c’è PlayStation 5 (disc) a 449 euro ricondizionata, ma anche Nintendo Switch a soli 279 euro e alcuni giochi, alcuni di recente pubblicazione: è il caso di Luigi’s mansion 2 HD a 59,99 euro, Princess Peach: Showtime e Super Mario Bros Wonder a 49,99 euro cadauno.

Ecco il volantino MediaWorld Techmania sfogliabile:

Immagini

Ricordiamo che il nuovo volantino MediaWorld sarà attivo fino al 18 luglio: c’è ancora tempo, quindi, per approfittare delle tantissime offerte disponibili nei vari punti vendita del territorio e sull’e-commerce ufficiale della catena.