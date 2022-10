Volantino MediaWorld Sottocosto: guarda che OFFERTE abbiamo trovato

Un, due, tre… MediaWorld! Sono arrivate le super offerte del nuovissimo volantino Sottocosto che, da soli 2 giorni, sta già facendo strage di ordini. Dai un’occhiata alle promo che abbiamo scovato e che siamo sicuri ti renderanno felice.

, invece di 349 euro. Con questo sconto del 31,5% risparmi ben 110 euro! Tra l’altro avrai tra le mani un fantastico smartphone Android potente e versatile.

Con il suo display Infinity FHD+ da 6,6 pollici e la frequenza di aggiornamento a 120Hz tutto è fluido e ricco di dettagli. E poi, grazie al Tasso Zero di MediaWorld, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate, senza interessi, a partire da soli 11,95 euro al mese.

MediaWorld Sottocosto: le migliori offerte le trovi qui

Lascia perdere tutte le altre promo e concentrati sul nuovissimo volantino Sottocosto di MediaWorld. Ti aspettano prezzi da capogiro e le offerte potrebbero terminare da un momento all’altro causa sold out. Quindi meglio sbrigarsi davvero.

Metti nel carrello il Samsung Galaxy S22 a soli 699 euro, invece di 929 euro. Con questo acquisto risparmi la bellezza di 230 euro. Nessuno ti regala una promo così speciale! La versione in offerta è quella da 256GB di memoria interna e 8GB di RAM.

Tra l’altro, grazie a questo acquisto ottieni in regalo 6 mesi di DAZN. Non solo, ma potrai anche decidere di pagare questo smartphone Android a rate grazie al Tasso Zero di MediaWorld a partire da soli 34,95 euro al mese.

Non potevamo terminare le migliori offerte del Sottocosto di MediaWorld con uno dei protagonisti hi-tech che in questi giorni è stato al centro dell’attenzione. Stiamo parlando del nuovissimo Samsung Galaxy Watch5 in tutta la sua bellezza. Acquistalo adesso che costa solo 269,99 euro, invece di 329 euro.

La sua tecnologia ti lascerà a bocca aperta. Ora la batteria dura il 18% in più rispetto al modello precedente. Potrai misurare la tua composizione corporea, la frequenza cardiaca, eseguendo anche un ECG, la pressione arteriosa, l’ossigenazione del sangue e la qualità del tuo sonno. Pagalo a rate, grazie al Tasso Zero di MediaWorld da soli 13,50 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.