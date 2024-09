Volantino Lidl Parkside, le nuove offerte: c'è la sega circolare a meno di 40€

Da lunedì 16 a domenica 22 settembre sarà disponibile un nuovo volantino Lidl che, come sempre, ospiterà anche una sezione dedicata al marchio fai da te Parkside. Anche questa settimana sono diverse le offerte disponibili per strumenti e accessori: ecco le migliori.

Sega circolare e pistola sturatubi: ecco le offerte

Iniziamo con la sega circolare a soli 39,99 euro, che offre in dotazione (compreso nel prezzo) anche due lame, una guida parallela, una chiave a brugola e un adattatore per aspirazione esterna della polvere. Molto utile anche la pistola sturatubi a pressione a soli 12,99 euro, per sturare senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Tantissimi gli accessori: dal set punte da trapano a 9,99 euro, al set per svasatura doppia, tagliatubi o pinza piegatubi a 5,99 euro; acquistandone due, il secondo lo pagherai con uno sconto del 50%. Poi c’è la lampada da tavolo ricaricabile a 9,99 euro, il set pinze per idraulica 3 pezzi a 11,99 euro e il set regolatori di flusso (25 pezzi) a 7,99 euro.

Sfoglia il volantino Lidl Parkside:

Immagini

Le offerte incluse nel nuovo volantino Lidl Parkside saranno attive a partire da lunedì, 16 settembre, fino a domenica 22 settembre in tutti i punti vendita Lidl. Alcuni prodotti, tuttavia, verranno resi disponibili soltanto a partire da giovedì 19 settembre: sfoglia il volantino per scoprire quali.