Volantino Lidl DELUDENTE, ci pensa Amazon: trapano avvitatore PAZZESCO a 47€

Se per questa settimana c’è stata un po’ di delusione per il nuovo volantino Lidl, soprattutto per chi aspettava qualche utensile Parkside, c’è sempre Amazon pronto a dare soddisfazione. Con lo sconto del 40%, questo straordinario trapano avvitatore con funzione di percussione lo prendi a 47€ circa appena con un kit completo di 2 batterie e accessori. Attiva adesso il coupon in pagina e completa velocemente il tuo ordine per approfittarne. Ricevi tutto in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: solo pochi pezzi a disposizione.

Con una coppia massima di ben 42Nm, non sarà un problema lavorare al meglio con diversi materiali. Che si tratti di plastica, legno o pietra, non ci saranno ostacoli. Usalo in 3 modi diversi, scegliendo fra la possibilità di avvitare (o svitare), ma anche forare o perforare con funzione di percussione. Come anticipato, in dotazione ricevi anche una serie di utilissimi accessori e addirittura una comodissima custodia.

Grazie alle 2 batterie in dotazione, potrai lavorare a lungo (e ovunque) senza il vincolo dei cavi. Non perdere l’occasione di portare a casa un prodotto per il fai da te di ottima qualità con lo sconto del 40% su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per averlo a 47€ circa appena. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitatissima.