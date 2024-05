Viti spanate ADDIO: questi estrattori le ELIMINANO al volo (12 pz a 6,99€)

Viti che si spanano, si danneggiano o si arrugginiscono: che problema! È una seccatura quando succede, perché rimuoverli diventa un’impresa quasi impossibile. Basta con la frustrazione: con questo kit completo risolvi in un attimo e senza fatica.

Assolutamente universale, potrai usarlo con trapano che già possiedi ed è perfetto anche per principianti. In promozione su Amazon, lo prendi a 6,99€ appena: completa ora l’ordine per accaparrartelo, prima che le scorte finiscano.

Realizzati in acciaio HSS ad alta durezza, sono di ottima qualità. Il kit comprende 6 diversi estrattori di misure comprese tra 3 e 12 mm, perfetti per qualsiasi tipo di vite o bullone. Oltre agli estrattori, il kit include anche 6 punte da trapano per creare il foro di estrazione.

Grazie al design a doppia estremità, potrai prima forare la vite danneggiata con la punta elicoidale e poi eliminarla con l’estrattore, svitando in senso antiorario. Non potrebbe essere più semplice! Inoltre, il set viene fornito in una pratica custodia per trasportarlo e conservarlo ovunque tu ne abbia bisogno.

Che tu sia un falegname, un hobbista, un proprietario di casa o un meccanico, questi accessori sono indispensabili. A questo prezzo poi, è un peccato non approfittarne per aggiungerli alla tua dotazione di articoli per lavori manuali. Non perdere l’opportunità di concludere un ottimo affare e prendi il kit 12 in 1 per viti spanate a 6,99€ appena da Amazon. Basta completare al volo il tuo ordine per approfittarne: lo ricevi a casa in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.