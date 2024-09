Volantino Euronics, parte la promo a tasso zero: paghi in 20 rate da novembre

Nuovo mese, nuovo volantino Euronics: dal 12 al 25 settembre torna l’offerta a tasso zero in 20 mesi, che ti consente di iniziare a pagare ciò che hai acquistato a partire da novembre 2024. Come sempre, le offerte sono numerose, specialmente nella sezione tech: smart TV, smartphone, tablet e computer sono d’obbligo. Scopriamo le principali promozioni del volantino.

Le migliori offerte del volantino Euronics

Cosa puoi acquistare a tasso zero in 20 mesi da Euronics? Partiamo dallo smart TV Samsung da ben 75" a 799 euro (39,95 euro al mese); ci sono poi i notebook Lenovo a 399 euro (19,95 euro), Acer A315 a 449 euro (22,45 euro) e Samsung NP750XGJ a 699 euro (34,95 euro).

Tra gli smartphone, invece, a farla da padrone sono gli sconti. 799 euro per iPhone 15, mentre Redmi Note 13 è disponibile a 189 euro, Honor 200 Lite a 279 euro, Samsung Galaxy S24 a 869 euro e Samsung Galaxy A35 a 289 euro e, infine, Realme C61 a 149 euro.

Sfoglia il volantino Euronics:

Il ricchissimo volantino Euronics, ben 41 pagine, è valido fino al 25 settembre. Grazie all’offerta a tasso zero, puoi rateizzare i pagamenti in 20 rate e iniziare a pagare da novembre 2024.