Volante gaming per PS5 e PC in offerta: l'Hori RWA a soli 90€

L’Hori RWA Racing Wheel Apex è progettato per gli appassionati di giochi di corsa più esigenti: attualmente è disponibile su Amazon al prezzo di 90,99€. Compatibile con PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, questo volante offre un’esperienza di guida realistica e ultra-immersiva ad un prezzo relativamente accessibile.

Con un diametro ideale per il massimo comfort e una finitura in gomma antiscivolo, il volante Hori Apex garantisce una presa salda e una guida precisa anche durante le sessioni di gioco più intense. Il design ergonomico lo rende perfetto per lunghi periodi di utilizzo.

Grazie al software integrato, è possibile personalizzare la sensibilità dello sterzo, i pulsanti e la zona morta, adattando il volante alle proprie preferenze e ai diversi stili di guida. Inoltre, il sistema di fissaggio robusto lo mantiene stabile durante il gioco.

Il volante è accompagnato da una pedaliera con freno e acceleratore, progettata per rispondere in modo realistico alle pressioni esercitate. La resistenza regolabile permette di personalizzare l’esperienza di guida in base alle proprie esigenze. Il volante Hori Apex offre un angolo di rotazione fino a 270°, perfetto per simulazioni di guida più realistiche. Il sistema Force Feedback garantisce un coinvolgimento totale, trasmettendo vibrazioni e resistenze direttamente al volante.

Approfitta di questa offerta su Amazon: il Hori RWA Racing Wheel Apex è la scelta ideale per chi vuole migliorare la propria esperienza di gioco nei titoli di simulazione di guida.