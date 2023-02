Volante da corsa e pedaliera a grandezza naturale per PS5, PS4 e PC in super offerta su Amazon

Lo sai che la nuova stagione di Formula 1 sta sta per iniziare, vero? Vorresti anticipare tutti e insegnare agli altri piloti come si fa a vincere un Mondiale? Mettiti allora alla prova con il volante da corsa e la pedaliera a grandezza naturale di Hori per un’esperienza di simulazione guida reale. Il volante RWA Racing Wheel Apex è compatibile con PS5, PS4 e PC.

Amazon sa bene che l’arrivo della nuova stagione dei motori può solleticare la fantasia dei grandi appassionati, così ha deciso di offrire a soli 99,90 euro il volante da corsa RWA, applicando il 23% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 129,99 euro.

23% di sconto sul volante da corsa RWA per PS5, PS4 e PC

Una lista di giochi PS5 compatibili con il volante da corsa RWA e l’annessa pedaliera a grandezza naturale? Gran Turismo 7, F1 2022, F1 2021, WRC 10, WRC 9, DIRT 5, Destruction AllStars, Gear Club Unlimited 2, Monster Truck Championship e Assetto Corsa Competizione solo per citarne alcuni. E i titoli per PC? Tutti quelli che supportano l’API per controller XInput. In ogni caso, puoi verificare di persona la compatibilità dei giochi al seguente indirizzo (nella pagina che si apre seleziona la lingua italiana).

Il raggio di virata del volante Racing Wheel Apex raggiunge i 270 gradi ed è personalizzabile. Un altro punto di forza è la facilità del montaggio e la solidità dello stesso, grazie a un pratico sistema a morsetto.

Approfitta dell’ultima offerta sul volante da corsa RWA e pedaliera del marchio Hori per risparmiare oltre 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.