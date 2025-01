Vodafone torna alla carica con la super offerta da 100GB a soli 6,99€

Vodafone ha ormai una strategia ben collaudata per recuperare i vecchi clienti, proponendo loro la conveniente offerta Vodafone Silver ad un prezzo mensile di soli 6,99 euro.

L’iniziativa, che torna a ripetersi in questo mese di gennaio, prevede l’invio di SMS mirati a chi, in passato, ha lasciato l’operatore per sottoscrivere le tariffe di altri gestori.

Nel messaggio di Vodafone, oltre all’invito personalizzato, è specificata una data limite entro la quale sarà possibile richiedere l’offerta: in alcuni casi, è il 5 febbraio.

Come attivare l’offerta Vodafone Silver e cosa include

Gli ex clienti Vodafone che ricevono l’SMS possono procedere con l’attivazione recandosi in negozio oppure online, sfruttando il link incluso nel messaggio. Quest’ultimo metodo è ancora più veloce: basta inserire il proprio numero di telefono in un campo dedicato per ricevere il codice via SMS, utile per completare l’acquisto della SIM senza spese di consegna e con pagamento via carta di credito o IBAN. Naturalmente, sia online che nei negozi, la scadenza indicata nel messaggio è un paletto da rispettare.

Ma cosa propone l’offerta Vodafone Silver? Beh, si tratta di un pacchetto piuttosto ricco: 100 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri italiani e i cellulari Vodafone in Romania, 1000 minuti per Vodafone Albania e, soprattutto un’ampia selezione di chiamate verso l’estero. Sono poi inclusi 300 minuti verso svariati paesi europei ed extraeuropei, dal Canada all’India, passando per il Brasile e la Cina, e 100 minuti verso altre nazioni come Bolivia e Nigeria. In aggiunta ai giga ed alle telefonate, sono previsti SMS illimitati verso tutti i numeri italiani.

Il rinnovo mensile dell’offerta Vodafone Silver ammonta a 6,99 euro, da pagare tramite credito residuo o con addebito su carta di credito o conto corrente: la SIM è gratuita, ma l’attivazione ed il primo mese anticipato determinano un costo di 9 euro totali, cifra che comunque potrebbe variare in base al cliente ricevente la proposta.