Wind Tre lancia due nuove offerte per conquistare i clienti Iliad

A partire da oggi, martedì 17 settembre 2024, Wind Tre ha lanciato due nuove offerte molto vantaggiose per chiunque abbia intenzione di cambiare operatore. Non tutti però potranno beneficiarne: sono riservate nello specifico agli attuali clienti di Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.

Si tratta delle promozioni Wind Tre GO 150 XS 5G e GO 150 XS 5G Easy Pay, entrambe proposte ad un prezzo mensile di 5,99 euro.

Offerte Wind Tre: due alternative da 5,99 euro

La prima opzione di cui andiamo ad occuparci, ossia l’offerta Wind Tre GO 150 XS 5G, propone ogni mese minuti illimitati per chiamate verso numeri nazionali, 50 SMS e 150 GB di internet in 5G, il tutto addebitato su credito residuo. L’attivazione costa 4,99 euro e non ci sono vincoli di durata specifici, rendendola una scelta molto flessibile per chi non vuole impegni a lungo termine.

La seconda offerta, vale a dire Wind Tre GO 150 XS 5G Easy Pay, è simile nei contenuti (minuti illimitati, 50 SMS e 150 GB di traffico 5G) ma con una differenza importante: il pagamento avviene tramite il metodo Easy Pay e l’offerta prevede un vincolo di 24 mesi. Anche qui il costo è di 5,99 euro al mese, ma l’attivazione, inizialmente di 49,99 euro, viene ridotta a 4,99 euro, con i restanti 45 euro dilazionati in 24 rate mensili. Se si dovesse rimanere con Wind Tre per l’intera durata del contratto, queste rate verrebbero effettivamente annullate grazie ad uno sconto mensile.

È importante notare che entrambe le offerte sono attivabili solo nei negozi Wind Tre aderenti e per chi richiede la portabilità del numero. In alcuni punti vendita sarà persino possibile vedere le apposite locandine che promuovono questa iniziativa.

La sfida tra gli operatori telefonici è più accesa che mai e queste due offerte Wind Tre hanno come scopo quello di attirare nuovi clienti dalla concorrenza, proponendo una configurazione particolarmente ghiotta considerando il prezzo davvero competitivo.