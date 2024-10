Vodafone stuzzica i nuovi clienti con questa offerta a soli 6,99 euro

Vodafone ha recentemente lanciato una nuova offerta online denominata Silver 5G Fire, che propone minuti ed sms illimitati, oltre a 100 GB di traffico dati in 5G, al costo di soli 6,99 euro al mese.

Questa tariffa è pensata per attirare clienti che provengono da specifici operatori di telefonia mobile e sarà disponibile esclusivamente online fino al 31 ottobre, salvo eventuali proroghe o modifiche.

Come attivare l’offerta Vodafone Silver 5G Fire

Questa tariffa è rivolta a chi decide di passare a Vodafone da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce ed altri operatori virtuali.

L’offerta Vodafone Silver 5G Fire si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo, offrendo ai nuovi clienti un piano completo con traffico dati generoso e connettività 5G, oltre ai classici servizi di telefonia. Per chi proviene da altre compagnie, come segnalato anche nel banner promozionale presente sul sito di Vodafone, la sottoscrizione di questa offerta richiede la portabilità del numero. Tra gli operatori inclusi vi sono anche 1Mobile, Lyca Mobile, Digi Mobil, Tiscali e molti altri. È importante notare che l’offerta non è valida per chi proviene da semivirtuali come Ho Mobile, Kena e Very Mobile.

Va poi ricordato che, oltre alla Silver 5G Fire a 6,99 euro, Vodafone propone anche un’altra versione chiamata Silver 5G Space, disponibile a 11,99 euro al mese per chi proviene da Tim, Wind Tre, Kena e Very Mobile. Entrambe le offerte fanno parte di una strategia operator attack, mirata a sottrarre clienti ai competitor.

Per attivare l’offerta Vodafone Silver 5G Fire, i consumatori devono sostenere un costo iniziale simbolico di 0,01 euro, a cui si aggiunge il pagamento del primo mese anticipato, ma la SIM è gratuita. Gli utenti possono scegliere se addebitare i costi su credito residuo o tramite Smart Pay, che include modalità come carta di credito, conto corrente o carta prepagata.

Altre informazioni sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Vodafone.