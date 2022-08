Vodafone Silver & Bronze: PROMO da 9,99€ con 100GB

Vodafone lancia due promozioni Silver & Bronze a partire da 9,99 euro mensili dedicate a chi intende cambiare operatore. Queste due tariffe sono disponibili solo in portabilità da specifici gestori virtuali che vedremo di seguito.

Vodafone Silver & Bronze: i dettagli

La Silver gode di minuti illimitati verso tutti gli operatori mobili e fissi, SMS senza limiti e verso qualsiasi gestore e 100 Giga di internet sulla Giga Network di Vodafone. Il costo è di 5 euro per il primo mese che poi diventa a 9,99 euro al mese. Il prezzo è bloccato per 24 mesi e prevede l’addebito su conto corrente o carta di credito.

La tariffa in questione è attivabile in portabilità provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali, Lycamobile e altri MVNO. SOno esclusi dalla lista ho.mobile, Kena, Very Mobile e Rabona Mobile.

La Bronze, invece, offre 50 Giga di internet, minuti illimitati verso tutti i gestori di telefonia mobile e fissa e SMS senza limiti e sempre verso tutti. Il tutto per soli 9,99 euro mensili. Anche in questo caso il prezzo è bloccato per 2 anni.

La promozione è disponibile solo per i clienti Kena, BT Enia Mobile e Bladna Mobile.

Costi ed altro

Le due versioni hanno un costo di attivazione differente. Per quanto concerne la Silver è completamente gratuito. La Bronze, invece, prevede un contributo iniziale pari a 0,01 centesimi di euro.

In entrambi i casi, è previsto l’addebito mensile su conto corrente o carta di credito con Smart Pay. Non sono disponibili su credito residuo. Nel canone mensile sono inclusi alcuni servizi extra come la segreteria telefonica, il chiamami e recall ed anche la navigazione in hotspot.

