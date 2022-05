Vodafone Internet Unlimited: Fibra da 22,90€

Vodafone come offerta di partenza dedicata ai suoi clienti mobili propone la sua Internet Unlimited ad un prezzo FOLLE! In questo caso, infatti, stiamo parlando di meno di 23 euro al mese.

Questa soluzione che vedremo tra un attimo è disponibile solo per i già clienti dell’operatore rosso e non prevede alcun vincolo contrattuale. Nel canone mensile troviamo anche il Modem con Wi-Fi Optimizer in comodato d’uso gratuito

Internet Unlimited: i dettagli della Fibra Vodafone

Quest’offerta se richiesta online prevede oltre all’internet flat 24 ore su 24 anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi gestore italiano. Internet Unlimited prevede l’attivazione di internet illimitato a casa in ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home. La velocità in caso di FTTH può arrivare a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload grazie agli accordi sanciti con Open Fiber. Come abbiamo detto all’inizio, oltre alle chiamate ed alla connessione senza limiti troviamo incluso nel costo mensile anche il Modem Wi-Fi 6 solo in FTTH. Se invece non avete la copertura con la Fibra Ottica ma solo in ADSL o FTTC, il Modem incluso sarà solo in Wi-Fi 5. Il prezzo riservato ai già clienti mobili Vodafone è di 22,90 euro mensili.

Il pacchetto a meno di 23 euro al mese è disponibile solo per chi ha attiva una SIM Vodafone. Per chi non è cliente Vodafone sul cellulare è disponibile la stessa promo a 27,90€ al mese sempre con chiamate illimitate e Modem incluso.

Costi ed altro

Questa tariffa messa a disposizione ad un prezzo promozionale da Vodafone è disponibile solo per un periodo limitato di tempo. Inoltre, il costo di attivazione così come la spedizione del Modem a domicilio sono entrambi GRATIS. Aderendo a questa promo non c’è alcun vincolo contrattuale da rispettare. In caso di recesso, sarà necessario restituire l’apparato fornito in comodato d’uso.

