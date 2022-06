Vodafone: Internet a Casa da 24,90€, senza vincoli

Vodafone rilancia ancora una volta la sua promozione speciale per chi necessita di avere internet a casa a meno di 25 euro al mese. In esclusiva ONLINE ci sono anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero sia mobile che fisso.

La soluzione low-cost che vedremo di seguito è disponibile senza vincoli per un periodo limitato di tempo. La tariffa include il Modem in comodato d’uso gratuito.

Internet Unlimited: i dettagli della PROMO Vodafone

La promozione in questione è in esclusiva online con le chiamate illimitate verso tutti gratuite e senza scatto alla risposta. L’offerta di partenza dell’operatore rosso offre internet illimitato a casa in diverse tecnologie come ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload solo in FTTH Open Fiber. Nella versione più performante, Vodafone, include in comodato d’uso l’esclusivo Modem Wi-Fi 6. Per le attivazioni in ADSL o FTTC l’apparato sarà invece con il Wi-Fi di quinta generazione. Tutto questo ad un prezzo davvero sorprendente. Stiamo parlando di 24,90 euro ogni mese.

Il Modem in entrambe le versioni è dotato di tecnologia Wi-Fi Optimizer che permette di ottimizzare al meglio la propria rete wireless a seconda dei propri usi digitali.

Questo pacchetto è disponibile anche per chi possiede una SIM Vodafone. In questo caso, il prezzo è a partire da 22,90 euro al mese e prevede le stesse condizioni della promo Internet Unlimited disponibile per tutti.

Costi ed altro

L’attivazione e la spedizione dell’apparato sono entrambi gratis. La promozione in questione è disponibile con le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali solo ONLINE. Tutto questo per un periodo limitato di tempo. Non fartela scappare se sei alla ricerca di un’offerta senza vincoli per avere internet flat 24 ore su 24 e non vuoi spendere più di 25 euro al mese.

