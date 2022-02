Vodafone ha rifiutato la proposta di Iliad, è ufficiale

Dopo diversi rumor e indiscrezioni e dopo aver letto della proposta ufficiale fatta da Iliad all'AD di Vodafone Italia, si scopre ora che l'operatore in rosso ha rifiutato tutte le offerte fatte dalla compagnia francese e da Apax Partners.

Vodafone e Iliad, la fusione non si farà

Vodafone ha infatti dichiarato di non essere interessata per alcun motivo alla proposta fatta da Iliad e Apax Partners in quanto non è stata fatta nell'interesse dei soci; queste sono state le parole del provider inglese.

Dopo giorni di discussioni e trattative, si conclude in un battibaleno la vicenda che ha sconvolto il mercato nei giorni passati; per chi non lo sapesse, Iliad aveva fatto una proposta al gruppo italiano di Vodafone per le attività sul paese nostrano. L'accordo prevedeva un'acquisizione da ben 14 miliardi di euro (11 miliardi, secondo le ultime indiscrezioni).

Secondo Vodafone, tale cifra era troppo bassa per una ipotetica acquisizione. Se avesse accettato poi, sarebbe uscita dal terzo mercato mondiale, quello italiano. Da noi infatti, guida le attività della multinazionale inglese delle Tlc, Aldo Bisio, attuale amministratore delegato.

La società riporta le seguenti parole:

L'approccio non era nel migliore interesse degli azionisti; Vodafone continua a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento del mercato accrescitivo di valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l’Italia.

Tuttavia, riportiamo anche il pensiero del ceo Nick Read che, proprio il 2 febbraio, durante la conference call di presentazione dei conti, aveva suggerito che il gruppo multinazionale era aperto a qualsiasi operazione di partnership e aveva dichiarato di essere pronto a concludere in fretta le operazioni, con “velocità e determinazione”.

Questi elementi chiave però, in questa trattativa, non sembrano essersi palesati. Ecco perché ha rifiutato la proposta di Iliad. La suddetta compagnia ha subito emesso una nota in merito, spiegando che la società “prende atto del rifiuto da parte di Vodafone dell'offerta da 11,25 miliardi di euro per Vodafone Italia. L'offerta corrispondeva a un premio molto elevato per Vodafone Italia, era in contanti al 100%, avrebbe potuto beneficiare di un forte sostegno finanziario da parte di una delle prime 3 banche europee per l'intero importo e di un partner finanziario. Per di più, la proposta è stata formulata sulla base della volontà del management di Vodafone di consolidamento in Italia nell'interesse degli azionisti“.