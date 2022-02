Vodafone per San Valentino regala Giga illimitati e Netflix gratis

Vodafone ha in serbo una fantastica iniziativa che, in occasione di San Valentino, arricchisce l'offerta per i suoi clienti. Due sono i regali che l'operatore telefonico ha in serbo per febbraio 2022: Giga illimitati, per navigare senza pensieri il 14 e il 15 febbraio 2022, e 3 mesi di Netflix, per guardare gratis tutte le serie TV e film disponibili a catalogo. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come ottenere questi fantastici premi.

Vodafone: due regali per San Valentino

Come a Natale 2021, anche per San Valentino 2022 Vodafone ha pensato a due regali in arrivo proprio per questa speciale occasione. Potranno beneficiarne tutti i già clienti dell'operatore che hanno un'offerta mobile attiva. Per tutti il 14 e il 15 febbraio i Giga del piano tariffario si trasformeranno in illimitati per navigare alla massima potenza senza limiti. Mentre per i nuovi e i già clienti che hanno attiva una delle offerte della famiglia Infinito, e quindi navigano già senza limiti, sono previsti invece 3 mesi di Netflix gratis.

Ad annunciare questi regali è stata Vodafone direttamente sul suo sito online alla pagina “A febbraio c'è un regalo per tutti i clienti“:

A febbraio Vodafone ha un regalo per tutti! Il 14 e il 15 febbraio 2022: Giga illimitati per tutti i clienti, anche business. E dal 16 febbraio 2022, 3 mesi di Netflix gratis ai clienti Infinito. Torna per ottenere il regalo pensato per te!

Giga illimitati per due giorni

In pratica, per tutti i clienti Vodafone con attiva un'offerta mobile dell'operatore, il 14 e il 15 febbraio i Giga disponibili nella tariffa diventeranno illimitati. Ecco l'annuncio ufficiale del provider:

A San Valentino ti facciamo una sorpresa che amerai.

Dallo streaming al gaming, dalle playlist del cuore ai social network preferiti. Passando per le videochat con amici, famiglia e chi vuoi tu. Il 14 e il 15 goditi l'emozione di navigare senza limiti, con tutta la potenza della rete Vodafone, senza mai preoccuparti di consumare i tuoi Giga.

Quindi, se sei cliente Vodafone non dovrai fare nulla, la promozione di San Valentino si attiverà automaticamente e sarà valida dal 14 al 15 febbraio compresi e si disattiverà autonomamente il 16 febbraio.

Vodafone ti regala 3 mesi di Netflix gratis

Per tutti i clienti Infinito, che hanno già un'offerta con Giga illimitati, Vodafone ha pensato a un'altra sorpresa. Dal 16 febbraio sarà possibile attivare la promozione di San Valentino che regala 3 mesi di Netflix piano Standard completamente gratis. Questo regalo è dedicato sia per i nuovi che per i già clienti. Ecco come attivare questa promo valida dal 16 al 22 febbraio 2022: