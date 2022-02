Iliad sta cercando di acquisire Vodafone Italia, è ufficiale

Dopo avervene parlato ieri a seguito di alcune indiscrezioni emerse in rete, oggi arriva l'ufficialità da parte dei piani alti. È confermato: Iliad ha davvero fatto una proposta per l'acquisizione di Vodafone Italia. Dopo aver presentato la prima fibra innovativa per il nostro Paese, sembra che la compagnia francese miri alla conquista degli operatori nostrani.

Iliad: cosa sappiamo delle trattative con Vodafone Italia

Di fatto, non ci troviamo più dinnanzi ad un rumor o ad una fuga di dati. Ora la notizia è ufficiale e la proposta è stata fatta al noto operatore rosso. A decidere il da farsi è la telco britannica che ora deve riflettere e valutare tutti gli scenari palesati dalla richiesta di Iliad. Bisogna capire se tale fusione sarà strategica per il controllo degli affari in Italia.

C'è da dire che non sappiamo quale sia la portata di tale investimento. Qui – e ora tornano i rumors – si ipotizza un'acquisizione per la “modica” cifra di 14 miliardi di euro. Ad oggi non ci è dato sapere come stiano andando le trattative attualmente in corso; tutto è in stallo ed è ancora da decidere. Possiamo solo dire che le due realtà si stanno confrontando in queste ore, come confermato anche dal CEO Thomas Reynaud al portale di Bloomberg:

iliad ha inoltrato un’offerta a Vodafone per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia.

Non di meno, sappiamo che nei giorni a venire proseguiranno gli incontri con i vertici delle autorità italiane ed europee, AGCM e AGCOM, così da capire i dettagli della mossa commerciali e valutare eventuali problematiche che potrebbero insorgere.

Ad ogni modo, Iliad punta in grande e le ambizioni del provider francese sono note da diversi anni oramai. Fin dal debutto in Italia avvenuto nel “lontano” 2018, la compagnia si è mostrata un serio e temibile competitor per i brand più blasonati che operavano indisturbati da anni: TIM, Vodafone, H3G, Wind.

In pochi mesi sono riusciti a conquistare una grossa fetta di utenti grazie anche ad una campagna marketing aggressiva, ai prezzi concorrenziali e trasparenti e con una comunicazione d'impatto omni-canale.

Con l'esordio della fibra ottica capace di arrivare a 5 Gbit/s in download dal costo di soli 15,99€ (per clienti Iliad Mobile), si prepara a cambiare anche il mercato delle offerte di rete fissa.