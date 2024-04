Vodafone Fibra: velocità pazzesca a soli 24,90€ al mese

La promo Vodafone Fibra attualmente disponibile ONLINE offre diverse possibilità per sfruttare una connessione internet veloce ad un prezzo conveniente. Se stai cercando un’offerta conveniente per la connessione internet a casa, le promozioni attualmente disponibili potrebbero interessarti. Ecco le principali offerte che potrebbero soddisfare le tue esigenze per avere internet senza limiti a casa.

Vodafone Fibra: i dettagli

Tra le promozioni attualmente disponibili si trova l’offerta base di Vodafone Fibra, a soli 24,90€ al mese. È importante notare che vi è un costo di attivazione di 39,90€, attualmente scontato a 0€ per i nuovi clienti. Questa offerta include internet fino alla massima velocità disponibile, modem incluso, e copertura su tecnologia FTTH e FTTC. È possibile verificare la disponibilità della tecnologia disponibile sul sito ufficiale di Vodafone.

Questa tariffa include alcuni vantaggi molto interessanti validi solo richiedendo l’attivazione online:

Alta velocità : La rete Fibra Vodafone garantisce velocità fino a 2,5 Gigabit , ideale per gaming, streaming e smart working.

: La rete Fibra Vodafone garantisce velocità fino a , ideale per gaming, streaming e smart working. Connettività senza interruzioni : Il modem fornito include il Wi-Fi Optimizer per ottimizzare la copertura domestica e la tecnologia Wi-Fi 6.

: Il modem fornito include il per ottimizzare la copertura domestica e la tecnologia Wi-Fi 6. Chiamate da telefono fisso: è inclusa la possibilità di effettuare e ricevere chiamate attraverso una linea telefonica tradizionale senza limiti e costi aggiuntivi.

Prima di scegliere una promozione specifica, è consigliabile valutare attentamente le proprie esigenze di connessione e confrontare le diverse offerte disponibili. È fondamentale verificare la copertura e le tecnologie disponibili nella propria zona attraverso il sito di Vodafone per non avere brutte sorprese una volta attivato il contratto.

Costi ed altro

Questa promozione a meno di 25 euro al mese è disponibile solo online fino al 13 Aprile 2024 con costo di attivazione azzerato, invece di 39,90€. L’offerta in questione prevede un vincolo di permanenza minima di 24 mesi.