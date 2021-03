Vodafone da alcuni giorni sta introducendo degli aumenti su alcuni contratti di telefonia fissa. Vediamo maggiori dettagli in merito.

Vodafone: aumenti in vista?

L’operatore rosso ha comunicato l’aumento del canone mensile nelle precedenti fatture che inizierà a partire dalle fatture di Marzo 2021. Nello specifico, sono previsti degli incrementi di 1,99 euro al mese per alcuni contratti che riguardano la rete fissa.

Le offerte che dovrebbero subire delle modifiche contrattuali sarebbero le seguenti: Vodafone Casa Senza Limiti, Vodafone Casa Senza Limiti New, Vodafone Casa Zero Pensieri New, Vodafone Casa Zero Pensieri Plus, Vodafone Casa Senza Limiti Plus, Vodafone Telefono Senza Limiti, Vodafone Telefono Senza Limiti Extra, Telefono Ovunque, Vodafone Telefono Fisso e Tutto Facile Fisso.

I clienti che non sono d’accordo di pagare quasi 2 euro al mese in più potranno recedere senza costi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC.

Per i meno tecnologici, è anche possibile richiedere la disdetta nei negozi Vodafone oppure chiamando il numero apposito gratuito 42590. In alternativa, viene concessa ai clienti – sempre senza oneri – la possibilità di cambiare gestore.

Inoltre, la stessa Vodafone ha incrementato anche di 61 centesimi di euro il prezzo relativo alla spedizione a casa della bolletta mensile per favorire l’utilizzo delle piattaforme digitali ed evitare gli sprechi di carta.

