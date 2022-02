Vivo Y76 5G arriva con un design ultra sottile e un prezzo aggressivo

Vivo Y76 5G è il nuovo smartphone del colosso cinese con un design singolare e ricercato con uno spessore da top di gamma da appena 7.79 mm. Lo smartphone di fascia media si posiziona così come il device di riferimento per gli utenti alla ricerca di un telefono facile da maneggiare, sottile e con una scheda tecnica interessante.

Vivo Y76 5G: caratteristiche e design

Lo smartphone di Vivo dispone di una fotocamera posteriore avanzata con sensore principale da 50 MP in grado di scattare fotografie di qualità anche grazie alla funzione “Super Night Shift 2.0” per gli scatti al buio e una batteria da 4100 mAh con supporto alla ricarica rapida FlashCharge da 44 W. Il supporto alla connettività 5G, così come il supporto al dual-SIM, lo rendono ideale per gli utenti interessanti a uno smartphone attuale e versatile.

Il processore MediaTek Dimensity 700 è accompagnato da 8 GB di RAM con supporto alla feature Extended RAM 2.0 che permette di incrementare il quantitativo di altri 4 GB e arrivare così a 12 GB di RAM, mentre la capacità di archiviazione è pari a 256 GB. “Sappiamo quali sono le funzioni essenziali per uno smartphone, le più utilizzate e quali sono le aspettative in termini di affidabilità ed è per questo che in ogni prodotto cerchiamo di introdurre tecnologie e funzionalità inaspettate – sottolinea Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail di vivo Italia. Anche Y76 5G integra innovazione che sono insolite per la fascia di prezzo in cui si inserisce il prodotto come la ricarica rapida e l’Extended RAM.”

A livello software lo smartphone di Vivo arriva già con Android 12 e la Funtouch OS 12 out-of-the-box con la nuova modalità Ultra-Game Mode 2.0, il nuovo Nano Music Player e non solo.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone di Vivo sarà disponibile a partire dalla prima settimana di marzo al prezzo di 329 euro nelle colorazioni Cosmic Aurora e Midnight Space. Vi consigliamo di salvare questo link di Amazon nei preferiti per scoprire quando il device sarà disponibile all'acquisto.