Vivo Y55 5G è un nuovo battery phone da non sottovalutare

Mentre il leak sulle presunte specifiche tecniche di Vivo X80 Pro+ lo posizionano al vertice della classifica dei top di gamma più interessanti del Q1 2022, in queste ore il colosso cinese ha ufficialmente presentato il nuovo battery phone Vivo Y55 5G con un prezzo di listino piuttosto aggressivo.

Vivo Y55 5G: design e caratteristiche del battery phone

L'aspetto economico del device lo si intuisce fin da subito: difficile non notare il notch a goccia frontale tipico degli smartphone Android economici. Il device monta un pannello LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ con una fotocamera selfie da 8 MP. Posteriormente il case in policarbonato dispone di una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 700 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre il software è gestito da Android 11 con la FuntouchOS 12. Infine, la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 18 W.

Prezzo e disponibilità

Vivo Y55 5G è disponibile nelle colorazioni nera e blu al prezzo di 7.990 dollari taiwanesi, circa 250 euro al cambio. L'azienda non ha ancora rilasciato indicazioni circa l'eventuale disponibile del device anche per i mercati internazionali, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.