Vivo X80, Google Play Console conferma un hardware da top di gamma

Dopo la presentazione di Vivo X Note, Vivo X Fold e Vivo Pad, il colosso cinese è sempre più pronto a presentare anche la serie Vivo X80 (il lancio in Cina è atteso giorno 25 aprile) che proprio in queste ore è stato sorpreso sul database di Google Play Console.

Come spesso capita in questi casi, il passaggio sulla famosa piattaforma serve da metrica per confermare o sconfessare le varie indiscrezioni pubblicate in rete nel corso dei giorni scorsi.

Google Play Console conferma tutte le specifiche leak su Vivo X80

Ebbene, quanto emerge è completamente in linea con quanto detto finora: Vivo X80 sarà un device di fascia alta in tutto e per tutto, anche per quanto riguarda la fotocamera. Individuato con il codice prodotto V2144, abbiamo la possibilità di scoprire con esattezza la composizione dell’hardware: il database svela la presenza del processore MediaTek MT6983 (aka Dimensity 9000), 8 GB di RAM, un display Full HD+ con densità di pixel pari a 440 PPI, una fotocamera punch hole centrale e Android 12.

Scheda tecnica (RUMOR)

Con tutta probabilità Vivo X80 arriverà sul mercato con un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con 400 PPI di densità di pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole e sensore di impronte integrato. Sotto la scocca sarà presente il processore MediaTek Dimensity 9000 con supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e Android con OriginOS Ocean sin dal primo avvio.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il device di Vivo dovrebbe arrivare con un modulo triplo costituito da un sensore principale Sony IMX886 da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e sensore da 1/1.56 pollici, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un altro sensore sempre da 12 MP ma in questo caso con zoom ottico 2x; frontalmente si parla di un sensore da 32 MP.