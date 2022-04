Vivo X80 sarà il re delle foto al buio?

A distanza di pochi giorni dalla presentazione di Vivo X Fold, Vivo X Note e Vivo Pad, sembra che il colosso cinese abbia ancora una freccia nel suo arco: la serie Vivo X80 quest’oggi interessata da un inedito leak che ne svela alcune caratteristiche molto interessanti.

Infatti, prendendo in considerazione un nuovo post pubblicato da Digital Chat Station su Weibo, scopriamo che Vivo avrebbe in programma di utilizzare il processore MediaTek Dimensity 9000 per la gamma Vivo X80; ma c’è anche un altro dettaglio molto importante: l’azienda dovrebbe introdurre un inedito sensore per la fotocamera posteriore.

Un leak svela che Vivo X80 scatterà foto al buio di altissimo livello

Secondo Digital Chat Station si tratterebbe di un sensore proprietario in grado di incrementare la quantità di luce catturata dal sensore durante gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione, come si può notare nell’immagine condivisa dal leaker all’interno del suo post pubblicato su Weibo.

È ben visibile una sorta di comparazione il cui obiettivo è proprio quello di sottolineare la grande capacità di questo inedito sensore di catturare la luce durante gli scatti al buio, garantendo così un risultato luminoso e dettagliato.

Scheda tecnica (RUMOR)

Ricapitolando tutte le informazioni pubblicate nelle scorse settimane per quanto riguarda la probabile scheda tecnica di Vivo X80 Pro, il device dovrebbe montare un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, tecnologia LTPO e una fotocamera punch hole con sensore da 32 MP. Sul retro è atteso un modulo fotografico quadruplo così costituito: un sensore principale Samsung GN1 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, un sensore per foto ritratto da 12 MP con zoom ottico 2x e OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e OIS.

Per quanto riguarda invece il modello “vanilla” Vivo X80, lo smartphone dovrebbe montare un sensore principale Sony IMX866 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore per foto ritratto da 12 MP con zoom ottico 2x; l’autonomia, infine, dovrebbe fare su una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo.