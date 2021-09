La data di lancio globale della serie Vivo X70 è appena stata rivelata online; secondo quanto riferito da un noto tipster sul web, sembra proprio che i nuovi flagship del colosso cinese arriveranno con a bordo la piattaforma OriginOS.

Vivo X70 Series: arriverà il 10 settembre

Vivo si sta preparando per il lancio della sua ultima serie di flagship killer, la gamma X70. Abbiamo già scoperto molti dettagli inerenti ai futuri dispositivi grazie a numerose fughe di notizie e indiscrezioni ufficiose e ufficiali. Adesso però, un nuovo rapporto suggerisce che il prossimo lancio globale della line-up in questione è fissato per il 10 settembre.

All'inizio di oggi (1 settembre 2021), abbiamo riferito che il produttore di telefonia cinese stava stuzzicato la fantasia dei fan con le funzionalità fotografiche di ultima generazione di cui saranno dotati i futuri top di gamma. In particolare, il costruttore sembra voler porre l'accento sulla stabilizzazione delle lenti dei terminali.

Ora, un nuovo tweet del noto informatore Abhishek Yadav suggerisce la data ufficiosa del debutto globale, che è fissato un giorno dopo l'annuncio dell'azienda nel Paese di origine, la Cina. In particolare, il tweet di Yadav ha anche suggerito che la nuova serie X70 verrà lanciata anche con gli sfondi cinetici di Origin OS.

Vivo X70 series pic.twitter.com/JlJhEzjPsk — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 1, 2021

Nel post sui social media, l'informatore ha anche condiviso diverse immagini che sembrano essere dei poster promozionali. Mentre la prima foto evidenzia il modulo della fotocamera posteriore del Vivo X70 Pro+, la seconda ci offre uno sguardo alla funzione “Origin OS Kinetic Wallpaper”.

Infine, l'ultima foto reca scritto “COMING SOON” insieme ad un conto alla rovescia che è di quasi nove giorni a partire da ora. In altre parole, il countdown raggiungerà lo zero il prossimo 10 settembre 2021.

Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prendere la suddetta notizia con “un pizzico di sale” per il momento e di restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

