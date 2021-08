Vivo si sta preparando al lancio degli smartphone Vivo X70 , Vivo X70 Pro e Vivo X70 Pro+ e ora, prima della presentazione ufficiale, il modello Pro+ è stato avvistato su Geekbench: ecco cosa è trapelato.

Vivo X70 Pro+: dettagli chiave

L'elenco di Geekbench rivela che Vivo X70 Pro Plus – identificato dal numero di modello Vivo V2145A – verrà fornito con il processore Snapdragon 888, conterrà 12 GB di RAM ed eseguirà Android 11 immediatamente. Il Vivo X70 Pro+ è riuscito a ottenere sulla piattaforma rispettivamente 1156 e 3460 punti nei test single-core e multi-core, come si evince direttamente dal quadro di Geekbench, che vi mostriamo di seguito:

In precedenza, era emerso che Vivo X70 Pro+ sarà dotato di un display da 6,7 ​​pollici e, similmente alla vecchia linea X60, la nuova gamma X70 potrebbe adottare pannelli AMOLED. Per quanto riguarda le dimensioni, il telefono dovrebbe misurare 164,8 x 75,5 x 9 mm, mentre per l'ottica ci aspettiamo sul retro una ricca configurazione quad-camera. Inoltre, i rumor raccontano che la fotocamera posteriore includerebbe un sensore principale da 50 MP e la compagnia ha condiviso alcuni giorni fa un nuovo poster che rivela che gli smartphone saranno dotati di lenti ottiche Zeiss. Secondo i render del dispositivo – rivelati in precedenza -, l'X70 Pro+ avrà una griglia dell'altoparlante, un vassoio SIM sul lato sinistro, una porta USB di tipo C e il microfono sul bordo inferiore.

Con l'avvicinarsi del lancio della serie Vivo X70, previsto per il 9 settembre – aspettiamoci che l'azienda cinese riveli alcuni specifiche chiave dei Vivo X70, X70 Pro e Vivo X70 Pro+: nel frattempo, restate sintonizzati!

