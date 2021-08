Il colosso cinese Vivo ha confermato oggi che annuncerà la serie di smartphone X70 in Cina alle 19:30 (ora locale) il 9 settembre. Si può affermare, sulla base di recenti rapporti, che la serie includerà tre smartphone: l'X70, l'X70 Pro e l'X70 Pro+. Il produttore cinese ha condiviso alcune immagini del Pro+ rivelandone al mondo l'estetica e il design completo.

Vivo X70 Pro+ arriverà il 9 settembre

I render ufficiali mostrano che Vivo X70 Pro+ sarà disponibile in due colorazioni: una nera e una arancione. Come il predecessore X60 Pro+, l'edizione arancione del gadget sembra essere dotata di una back cover in pelle.

Nella parte anteriore, si può vedere che il telefono sarà dotato di un display perforato con bordi curvi. Tornando ai rendering, sul guscio posteriore del flagship è possibile vedere una configurazione fotografica composta da quattro telecamere con un obiettivo zoom periscopico. Le quattro unità sono assistite da un'unità flash a triplo LED e da un autofocus laser. Una parte vuota di colore nero può essere vista sul lato destro del sistema a quattro telecamere. Questa, sicuramente, conterrà un mini-pannello esterno simile a quello visto sul Mi 11 Ultra.

I rapporti hanno rivelato che il Vivo X70 Pro+ sarà dotato di un display AMOLED FHD + da 6,7 ​​pollici che offre uno scanner di impronte digitali sullo schermo. L'elenco del Google Play Console del telefono ha rivelato che il terminale sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 888. Rapporti passati hanno rivelato che potrebbe essere dotatodi 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e ricarica rapida da 65 W.

I rapporti sugli smartphone X70 e X70 Pro hanno rivelato che questi telefoni saranno dotati di specifiche teniche premium, come il display AMOLED 120Hz da 6,56 pollici, il processore Exynos 1080 e ricarica rapida da 44 W. Le edizioni globali dell'X70 e dell'X70 Pro saranno alimentate dal chipset Dimensity 1200 di MediaTek. Questi saranno i primi prodotti a vantare l'ISP Vivo V1 sviluppato nativamente all'interno della compagnia.

