Pochi giorni or sono, Vivo ha annunciato i nuovi telefoni facenti parte della serie X in Cina. La serie X70 include tre dispositivi: l'X70 standard, la versione Pro e la Pro+. Ci soffermeremo a parlare solo del prodotto di punta della gamma.

Vivo X70 Pro+: le caratteristiche complete

Partiamo dal design: il Pro+ ha un design simile al suo predecessore ma con alcune lievi modifiche. Ha ancora un foro centrale nella parte anteriore e il modulo fotografico è ancora una lastra rettangolare, anche se ha una dimensione più grande. Tuttavia, la società ha aggiunto un foglio di ceramica chiamato Ceramic Cloud Window a destra, il quale presenta un effetto affascinante quando riflette il cielo.

Il telefono è disponibile in tre colorazioni: nero, blu e arancione. La variante nera è rivestita in vetro mentre le altre due presentano la back cover in pelle liscia.

Il Vivo X70 Pro+ ha un display 2K (3200 x 1440) da 6,78 pollici. Il pannello a 10 bit è l'E5 AMOLED di Samsung e ha una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz, una luminosità massima di 1500 nits, una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz (1000Hz max). Il pannello ha ricevuto la valutazione di certificazione A+ da DisplayMate.

C'è un processore Snapdragon 888+ sotto il cofano ed è abbinato alla RAM LPDDDR5 e allo storage UFS 3.1. Gli acquirenti potranno ritirare il telefono in tre configurazioni, aventi un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Ci sono quattro fotocamere sul retro del telefono e sono tutte dotate di stabilizzazione ottica dell'immagine. I sensori includono una lente ultragrandangolare micro-pan-tilt da 48 MP con OIS del livellamento orizzontale a 360 ° che permette di ottenere risultati stabili anche ruotando il device durante la registrazione di una clip .

C'è anche un'ottica principale Samsung GN1 da 50 MP, un obiettivo per ritratti Sony IMX663 da 12 MP e una telescopica da 8 MP con zoom ottico 5x e super zoom 60x.

L'OEM cinese afferma che l'X70 Pro+ adotta una lente in vetro ad alta trasmittanza a bassa dispersione per la sua fotocamera principale. Questo tipo di vetro si trova solo negli obiettivi per DSLR di fascia alta.

Il terminale presenta quindi quattro classici obiettivi ZEISS che consentono agli utenti di acquisire immagini di ritratti in stili diversi. Le lenti sono Contax Biotar, Contax Distagon, Hasselblad Planar e Olympia Sonnar. Tutti i telefoni della gamma hanno anche un rivestimento ZEISS T* che riduce le immagini fantasma. All'interno del telefono è presente anche il chip Vivo V1 ISP.

Il Vivo X70 Pro+ ha una capacità della batteria di 4500 mAh con supporto per la ricarica con cavo da 55 W proprio come il suo predecessore. Tuttavia, ora è stato introdotto il supporto per la ricarica rapida wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W. Non manca la certificazione IP68 e il telefono esegue OriginOS basato su Android 11 out of the box.

Prezzo e disponibilità

Questi sono i prezzi (per il mercato cinese) del nuovo flagship di Vivo.

Si parte da ¥ 5499 (~ $ 852) per la versione da 8 GB di RAM + 256 GB;

La versione intermedia costa ¥ 5999 (~ $ 929) per la versione da 12 GB di RAM + 256 GB;

L'ultra premium ha un prezzo di ¥ 6999 (~ $ 1084) per la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Questa iterazione è anche soprannominata X70 Pro+ Premium Edition e viene venduta con iun paio di cuffie TWS in omaggio.

Restiamo in attesa di conoscere i prezzi e la distribuzione per il mercato europeo.

