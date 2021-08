Una recente fuga di immagini emersa in rete ci suggerisce che Vivo sta per rivelare al mondo il primo chipset auto-sviluppato: è un ISP e si chiamerà V1 e potrebbe presto arrivare sul mercato.

Vivo V1: le caratteristiche

Il colosso cinese si sta attualmente preparando per lanciare il suo primo chip auto-sviluppato che, secondo quanto riferito, sarà un Image Signal Processor (ISP). Il SoC, che è stato chiamato in codice “Yueying“, è ora apparso in rete.

L'immagine trapelata è stata condivisa dall'affidabile tipster Digital Chat Station; il leakster ha rivelato che il primo processore del produttore di smartphone cinese si chiamerà Vivo V1. A ribadire ciò è il moniker apparso sul marchio del chip.

L'immagine mostra la mappa fisica del processore V1, e questo suggerisce che la produzione in serie potrebbe essere stata completata o è attualmente ancora in corso. In ogni caso, tale soluzione dovrebbe essere annunciata ufficialmente a breve.

Sebbene la data di lancio non sia ancora nota, i rapporti indicano che il primo SoC interno della società potrebbe essere annunciato insieme agli smartphone facenti parte della serie X70 il mese prossimo.

Finora, siamo a conoscenza di due marchi relativi ai chip dell'azienda: Vivo SoC e Vivo Chip. Le categorie di prodotti coperte da questi due brand includono unità di elaborazione centrale, modem, chip per computer, circuiti stampati e archiviazione per computer.

È interessante notare che la compagnia ha collaborato con Samsung per la ricerca e la realizzazione del suddetto chipset; il marchio cinese è stato strettamente associato allo sviluppo, fornendo input approfonditi durante il processo di creazione.

L'azienda cinese è piuttosto concentrata sullo produzione dei propri chip, poiché sta pianificando di avere un team di circa 500-600 membri in questo reparto. Attualmente sta cercando di assumere diversi nuovi dipendenti; la società ha anche pianificato di investire una quantità enorme nella ricerca e sviluppo dei modem 5G, di prodotti dotati di intelligenza artificiale e aventi altre tecnologie emergenti.

Anche OPPO, la consociata di Vivo, sta sviluppando il proprio chip che dovrebbe essere rilasciato ufficialmente con il futuro top di gamma Find X4 all'inizio del prossimo anno. Entrambe queste società stanno seguendo le orme di Xiaomi che ha già lanciato un ISP chiamato Surge C1 con il Mi Mix Fold all'inizio dell'anno corrente.

