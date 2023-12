Vivo X100 e X100 Pro: i nuovi top di gamma sono alle porte

In queste ore sono trapelate in rete le prime informazioni relative ai prossimi flagship di punta Vivo X100 e X100 Pro. I due device infatti, hanno ricevuto la certificazione Bluetooth SIG e ciò implica che il debutto globale è alle porte. Di fatto, i terminali sono stati già annunciati in Cina poche settimane fa; sono i primi dispositivi al mondo a godere del processore Dimensity 9300 di MediaTek e ora scopriamo che le iterazione internazionali sono vicinissime. Può essere che i gadget arrivino anche prima di Natale, d’altronde sono stati avvistati su diversi enti per la certificazione.

Ricordiamo che i due telefoni disponibili sul mercato asiatico hanno i numeri di modello V2309A e V2334A; al contrario, la versione destinata a noi del Vivo X100 ha il codice V2308, mentre l’X100 Pro ha il codice V2309. Dal sito cinese scopriamo anche che supportano il Bluetooth 5.4.

Vivo X100 e X100 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

I due smartphone di punta di Vivo (X100 e X100 Pro) presentano entrambi un pannello con bordi curvi da 6,78 pollici che gode della risoluzione 1,5K e ha una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Arrivano entrambi con il SoC Dimensity 9300, dispongono di RAM LPDDR5X fino a 16 GB e hanno 1 TB di spazio (massimo) a bordo con memorie UFS 4.0. X100 ha una batteria da 4800 mAh che si ricarica a 120W via cavo, mentre il Pro ha una cella energetica da 5400 mAh che si ricarica via cavo a 100W e tramite wireless a 50W. Entrambi hanno Android 14 con skin OriginOS 4.0, anche se da noi riceveranno la FunTouchOS. Sul fronte fotografico la selfiecam è identica (32 Megapixel) ma posteriormente fra i due device abbiamo moduli differenti.

X100 standard ha una main camera Sony IMX920 da 50 megapixel con OIS, un’ultra grandangolare da 50 Mega e un teleobiettivo periscopico da 64 Mpx, mentre il Pro ha un sensore Sony IMX989 da 50 Mpx con OIS, una lente ultragrandangolare da 50 Mega e il tele da 50 Megapixel anch’esso. I prezzi partono da 3999 Yuan in Cina; siamo curiosi di sapere quali saranno i costi per il mercato internazionale.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il meraviglioso Vivo X90 Pro costa 1199,00€ su Amazon, IVA inclusa, con uno sconto applicabile di 140€ al momento del checkout. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili; è un’ammiraglia eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.