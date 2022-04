Vivo X Fold vs OPPO Find N: comparazione tra i migliori foldable

Il lancio di Vivo X Fold ha portato il colosso cinese a competere in un settore sempre più interessante e ricco di nomi molto importanti, finora comandando a mani basse da Samsung con la sua linea di device serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, e si pone in diretto confronto con OPPO Find N – a detta di molti uno tra i migliori foldable mai realizzati in questi anni.

Scegliere tra Vivo X Fold e OPPO Find N è molto difficile, ognuno ha dalla sua alcuni assi nella manica non di poco conto: con la comparazione di oggi scopriamo come si comportano quando valutati dal punto di vista del design, display, hardware, fotocamera, batteria e prezzo.

Vivo X Fold vs OPPO Find N: chi la spunta?

Design

Partendo dal design, senza ombra di dubbio il foldable realizzato da OPPO è quello che attira di più l’attenzione per due motivi principali: il rapporto di forma in 18:9 che lo rende estremamente comodo da utilizzare e una cerniera che riduce ai minimi termini il brutto fenomeno della “piega” lungo l’asse centrale del telefono – appunto dove risiede la cerniera.

Display

Con una diagonale di 8.03 pollici, il foldable realizzato da Vivo è quello che al momento offre un’ampia visuale rispetto a tutti gli altri smartphone pieghevoli presenti sul mercato; OPPO Find N si ferma a soli 7.1 pollici mentre Samsung Galaxy Z Fold3 arriva a 7.6 pollici. In termini di risoluzione, però, non ci sono differenze: entrambi arrivano a risoluzione 2K, supportano l’HDR, hanno un refresh del pannello a 120 Hz e sensore di impronte integrato.

Hardware

Anche in questo caso Vivo X Fold è quello che comanda il mercato: il merito è della presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Il device di OPPO monta invece il “vecchio” processore Qualcomm Snapdragon 888, ma dispone di 12 GB di RAM.

Fotocamera

La fotocamera di Vivo X Fold è senza ombra di dubbio quella che spicca in assoluto rispetto quella offerta dallo smartphone di OPPO. L’azienda cinese ha infatti inserito un modulo fotografico quadruplo costituito da un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x, un sensore telescopico da 12 MP con zoom ottico 2x e un sensore ultra grandangolare da 48 MP.

Batteria

Vivo X Fold monta un modulo migliore sulla carta sia per quanto riguarda il numero di mAh sia per per la ricarica rapida che si spinge fino a 66W su cavo e 50W in wireless.