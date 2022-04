Vivo X Fold: il materiale marketing conferma un hardware mostruoso

Da ormai diverse settimane Vivo X Fold è al centro di un gran numero di leak, rumor, indiscrezioni e teaser ufficiali, e proprio in queste ore l’ennesimo leak mette in evidenza del materiale di marketing che conferma una scheda tecnica di altissimo livello.

Atteso al lancio in un evento programmato in Cina per il prossimo 11 aprile, Vivo X Fold rappresenta il primo foldable mai rai realizzato dall’azienda: nonostante questo, ci sono chiare indicazioni che il device possa rappresentare un serio problema per la serie Galaxy Z Fold di Samsung.

Vivo X Fold: il materiale marketing conferma specifiche da paura

Il materiale marketing conferma la presenza di un pannello interno da 8 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un pannello esterno da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ sempre a 120 Hz; la cosa molto importante, inoltre, è la presenza della tecnologia LTPO 3.0 che garantisce un refresh modulare da 1 a 120 Hz, in relazione al contenuto mostrato a schermo, e assicura un importante risparmio sui consumi.

Sotto il cofano è ovviamente presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accoppiato da RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1; ci si aspetta che il device arriverà nel taglio da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno. Per quanto riguarda la componente multimediale, il device monterà una fotocamera posteriore quadrupla con lenti ZEISS così composta: un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore da 12 MP per foto ritratto e un sensore periscopico da 5 MP.

A gestire il tutto troviamo Android 12 con la personalizzazione di Vivo, mentre per quanto riguarda la batteria è ormai certo che monterà un modulo da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W e in wireless da 50W. Il device arriverà in tre differenti colorazioni – Blue, Crimson e Orange – a un prezzo non ancora noto.