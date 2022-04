Vivo X Fold si mostra per la prima volta dal vivo: rifatevi gli occhi

Ci ritroviamo ancora una volta a parlare di Vivo X Fold, il primo attesissimo smartphone pieghevole del colosso cinese il cui lancio è programmato per domani 11 aprile in Cina, in quanto un inedito leak ha messo in evidenza foto e video hands-on del device.

Si tratta di un leak estremamente importante in quanto svela alcune caratteristiche largamente discusse nei leak delle scorse settimane, come ad esempio il funzionamento del sensore di impronte ultrasonico che troverà posto su entrambi i display del telefono, quello interno e quello esterno.

Vivo X Fold si mostra per la prima volta in alcune foto e video hands-on dal vivo

Com'è possibile notare dalle foto e i video hands-on presenti in risposta al tweet sottostante, il design di Vivo X Fold è caratterizzato da cornici molto sottili e ben ottimizzate: inoltre, sembra che il colosso cinese abbia integrato un display principale ben più largo di quello presente su OPPO Find N.

Nel video è possibile vedere in azione il sensore di sblocco ultrasonico e, da quel che possiamo capire, garantirà uno sblocco estremamente rapido e preciso. Inoltre, la singolare cerniera di cui si è molto parlato in queste settimane sembra ridurre al minimo l'”effetto piega” lungo l'asse centrale; un altro elemento in comune con OPPO Find N e HONOR Magic V.

Scheda tecnica (RUMOR)

In base alle ultime indiscrezioni pubblicate nelle scorse settimane circa la probabile scheda tecnica di Vivo X Fold, il primo foldable del colosso cinese dovrebbe montare un display interno da 8 pollici di tipo AMOLED con sensore di impronte ultrasonico, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia LTPO 3.0; esteriormente, invece, il display AMOLED dovrebbe avere una diagonale da 6.53 ma montare ugualmente un sensore di impronte ultrasonico con tanto di frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte ultrasonico.

Per quanto riguarda il processore, infine, il passaggio da Geekbench ha confermato la presenza del SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.