Vivo X Fold: il design premium farà impallidire Samsung Galaxy Z Fold3

A seguito del teaser ufficiale di Vivo X Fold in cui l'azienda svelava il “design a farfalla” del suo primo smartphone pieghevole, in queste ore abbiamo l'opportunità di ammirare il design completo del nuovo smartphone di fascia alta grazie a un inedito leak che lo mostra a 360°.

Come avevamo avuto modo di scoprire nelle settimane passate, il device di Vivo sarà caratterizzato da un design dal forte sapore premium: è evidente che la compagnia punta a spodestare Samsung dal trono dei foldable e a spegnere la fiamma di interesse verso OPPO Find N.

Un leak svela completamente il design di Vivo X Fold

Come la stragrande maggioranza dei foldable presenti sul mercato, anche Vivo X Fold avrà un meccanismo di apertura verso l'interno: il display frontale, quello esterno, è costituito da una fotocamera punch hole centrale e da una lavorazione leggermente curva lungo i lati lunghi. Sul retro, invece, è possibile notare l'imponente modulo fotografico costituito da quattro sensori e il brand ZEISS nell'angolo destro superiore.

È molto interessante notare la presenza sul lato destro di uno slider fisico che ci rimanda a quello presente in quasi tutti gli smartphone OnePlus e che permette di attivare rapidamente la modalità silenziosa o la vibrazione, mentre sul lato opposto sono presenti il bilanciere del volume e il tasto di accensione.

Nella sua forma completamente estesa si presenta con un incredibile pannello AMOLED (Samsung E5) a risoluzione 2K+ e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. È interessante notare che entrambi i display di Vivo X Fold sono dotati di sensore di impronte ultrasonico per lo sblocco del telefono.

Scheda tecnica (RUMOR)

In base alle prime informazioni ufficiali relative al top di gamma di Vivo, il device monterà un pannello esterno da 6.53 pollici con tecnologia OLED, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione Full HD+. La fotocamera posteriore dovrebbe essere costituita da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore telescopico da 12 MP con zoom ottico 2x e un sensore periscopico da 8 MP. Sotto la scocca è atteso il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di spazio interno e una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 80/120W su cavo e 50W in wireless.

Quando arriva Vivo X Fold?

Vivo X Fold sarà presentato il prossimo 11 aprile a un prezzo non ancora noto. Atteso al lancio in Cina, non è ancora noto il prezzo di vendita né l'eventuale disponibilità sui mercati internazionali.