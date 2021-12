Vivo S12 Pro: è lui il competitor di OnePlus Nord 2 5G?

Dopo il teaser ufficiale di Vivo S12 Pro che ci ha dato modo di scoprire alcuni dettagli sul design del dispositivo e un leak pubblicato su Weibo qualche ora fa, il passaggio di Vivo S12 Pro su Geekbench ci offre i dettagli precisi dei benchmark e quindi della composizione hardware del device. Sappiamo che lo smartphone di Vivo ha raggiunto un punteggio in single-core pari a 868 punti e 2995 in multi-core, mentre la composizione del SoC con nome in codice k6893x1_64 è di tipo 1+3+4.

I benchmark di Vivo S12 Pro su Geekbench svelano tante informazioni

È altamente probabile che il device monti il processore MediaTek Dimensity 1200, SoC estremamente comune all'interno di questa fascia di prezzo e già disponibile su OnePlus Nord 2 5G, POCO F3 GT e altri device. Il sistema operativo di Vivo S12 Pro è Android 11 con la personalizzazione dell'azienda cinese, quasi sicuramente in grado di montare Android 12 una volta pronto al rilascio.

Gli ultimi leak indicano che lo smartphone dovrebbe montare un display OLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ e frequenze di aggiornamento a 90 Hz, un sensore primario da 108 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), un sensore ultra grandangolare OmniVision OV8856 da 8 MP e un sensore bianco e nero da 2 MP; frontalmente sono attesi due sensori rispettivamente da 50 MP e 8 MP.

Infine, la batteria sarà da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 W.

Conviene attendere Vivo S12 Pro?

Considerando le specifiche di Vivo S12 Pro, alcuni utenti potrebbero chiedersi se, ad oggi, ha senso attendere il lancio del device o se forse è meglio puntare ad altro. Trattandosi di un medio gamma a tutti gli effetti simile a OnePlus Nord 2 5G, il nostro consiglio è quello di valutare il mercato con attenzione: certo l'offerta di Amazon su Realme GT Neo2 è molto allettante, ma forse vale la pena aspettare il 22 dicembre per scoprire in dettaglio cos'ha da offrire Vivo in questa fascia di prezzo.