Vivo S12 e S12 Pro sono pronti al lancio: ecco le caratteristiche

Vivo ha svelato che giorno 22 dicembre, in Cina, svelerà ufficialmente gli smartphone Vivo S12, Vivo S12 Pro e lo smartwatch Vivo Watch 2. Gli smartphone, da tempo nei radar di leaker e non solo, rappresentano la generazione che andrà a prendere il posto degli attuali Vivo S10 e Vivo S10 Pro introdotti a metà luglio di quest'anno.

Le immagini teaser che accompagnano l'annuncio dell'evento di presentazione, inoltre, ci offrono alcuni dettagli circa il design atteso di entrambi gli smartphone.

Vivo S12 e S12 Pro saranno svelati il 22 dicembre in Cina

Com'è possibile notare dalle immagini sottostanti, entrambi gli smartphone sono attesi con un design pulito, dal forte sapore premium, con display piuttosto ampi e cornici ottimizzate. Nello specifico, Vivo S12 è atteso con un pannello flat mentre Vivo S12 Pro presenta una leggera curvatura lungo i lati lunghi, una scelta spesso comune per gli smartphone di fascia alta. Le immagini svelano una scelta particolare per quanto riguarda la presenza di un notch frontale con doppia fotocamera – in questo caso ugualmente disponibile su entrambe le varianti -, mentre sul retro si parla di una fotocamera con sensore principale da 108 MP.

Il modello Vivo S12 Pro, oltre a montare una fotocamera selfie da 50 MP, dovrebbe essere muniti di un pannello OLED a risoluzione Full HD+, un processore MediaTek Dimensity 1200 e l'ultima versione di OriginOS Ocean basata su Android 12.

Infine, venendo a Vivo Watch 2, si sa che monterà una nuova batteria a lunga durata e il supporto alle eSIM.