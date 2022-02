Vivo ha in cantiere un top di gamma con l'ultimo SoC di MediaTek?

Nel futuro di Vivo non c'è solo Vivo NEX 5 come top di gamma di punta, anzi: un nuovo leak pubblicato in rete in queste ore punta i riflettori sul modello Vivo PD2186X munito del processore di fascia alta MediaTek Dimensity 9000 apparso per la prima volta su AnTuTu.

Vivo PD2186X passa da AnTuTu con il MediaTek Dimensity 9000

Da ormai diverso tempo è noto che l'azienda cinese ha in cantiere il lancio della gamma Vivo X80 con i modelli X80 SE, X80 e X80 Pro: con tutta probabilità il modello PD2186X sarà Vivo X80 oppure Vivo X80 Pro. Le informazioni provenienti da AnTuTu svelano un punteggio pari a 277.291 per quanto riguarda le prestazioni della CPU, 422.365 per la GPU, 192,035 per la memoria e 180.530 per la UX: il punteggio complessivo è pari a 1.072.221.

Oltre al processore MediaTek di fascia alta, il device di Vivo monterà un display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una GPU Mali-G710 e Android 12 con la Funtouch OS 12 sin dal lancio. Le ultime indiscrezioni indicano che la serie Vivo X80 è programmata al lancio in Cina per il Q2 del 2022, tendenzialmente prima della presentazione di Vivo NEX 5.

È molto probabile che nel corso delle prossime settimane il modello Vivo PD2186X tornerà a farsi notare con tanto di render e immagini dal vivo.