Vivo NEX Fold passa dal 3C con supporto alla ricarica rapida da 80W

Vivo NEX Fold riceve la certificazione 3C che ne svela la ricarica rapida da 80W. Nel corso delle prossime settimane sembra sempre più probabile che Vivo annuncerà due nuovi smartphone pieghevoli, i primi in assoluto: Vivo X Fold e Vivo NEX Fold. Quest’oggi, in base alle informazioni condivise online dal famoso leaker Digital Chat Station, abbiamo l’opportunità di scoprire in anteprima la probabile ricarica rapida del modello Vivo NEX Fold.

Digital Chat Station ha scovato l’atteso foldable di Vivo all’interno del database 3C cinese con il supporto alla ricarica 20V/4A, ovvero da 80W.

Vivo NEX Fold arriverà con il supporto alla ricarica rapida da 80W

Il supporto alla ricarica rapida scoperta da Digital Chat Station è purtroppo l’unica informazione leak che abbiamo a disposizione sul device: ad oggi, infatti, tutte le attenzioni sono concentrate sull’altro smartphone pieghevole, Vivo X Fold. In base alle ultime informazioni riguardanti Vivo X Fold, è molto probabile che il device del colosso cinese arrivi con un display OLED esterno da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un display interno da 8 pollici a risoluzione Quad HD+ e con frequenza di aggiornamento anche in questo caso da 120 Hz. Con tutta probabilità sarà presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una fotocamera posteriore quadrupla con sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 48 MP, sensore telescopico da 12 MP con zoom 2x e sensore periscopico da 8 MP con zoom 5x.

Inoltre, un inedito leak ha anche svelato gran parte della probabile scheda tecnica di Vivo X80 Pro, altro smartphone di fascia alta che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Anche in questo caso possiamo notare una scheda tecnica incredibile con il processore MediaTek Dimensity 9000, 6/8 Gb di RAM e 128/256 GB di spazio interno, display da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ o Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una fotocamera principale paurosa.