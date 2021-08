Un nuovo brevetto di Vivo mostra uno smartphone con un design simile a quello di un iPod di Apple; fra le altre novità, sembra che la nuova serie Zen entry-level sia già in lavorazione presso l'azienda.

Vivo: come funziona il device simil-iPod?

Vivo ha presentato una domanda presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA); il documento mostra uno smartphone che assomiglia molto all'iPod Classic. Il design del patent suggerisce che la ghiera cliccabile fisica occupa metà del pannello frontale, con il display che occupa l'altra metà rimanente.

Considerare che gli smartphone per anni sono stati in grado di replicare le funzioni di tali clickwheel senza un elemento fisico dedicato per gli stessi, rende questa scelta stilistica piuttosto strana. Ma l'elenco sul sito Web CNIPA menziona chiaramente che sarà un telefono cellulare, quindi: o questo design di smartphone servirà per uno scopo ben specifico di cui ora non sappiamo niente o si tratta solo dell'ennesimo prodotto che non arriverà mai sul mercato.

Le immagini nel nuovo brevetto sul CNIPA mostrano che lo smartphone avrà un frame metallico, con la fascia divisa in due metà: la metà superiore sarà destinata al display e quella parte inferiore alla ghiera cliccabile. Quest'ultima sembra piuttosto standard, con solo quattro pulsanti. Al contrario, lo smartphone sembra essere abbastanza spesso.

Stranamente, non ci sono pulsanti del volume, un tasto per l'accensione o spegnimento del dispositivo e nemmeno una porta per la ricarica. Si ipotizza che la ricarica possa essere gestita tramite soluzioni wireless magnetiche. Tuttavia, qualcosa ci dice che quest'ultima potrebbe essere un po' troppo avanzata per un terminale come questo.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la società cinese è al lavoro sulla serie di prodotti entry-level facenti parte della gamma “Zen”. Non si sa nulla però, dell'effettivo rilascio di questi telefoni.

